تغريم فيات كرايسلر بعد دفعها رشاوي لتزوير نتائج مبيعات سياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – دفعت شركة فيات كرايسلر للسيارات نحو 40 مليون دولار كغرامة، وذلك لتقديمها معلومات مزورة لعدد من السنوات بشأن مبيعات السيارات بالشركة، وكان ذلك بعد رفع تجار بالولايات المتحدة دعوى قضائية ضد الشركة تتهمها بأنها ترشي تجار التجزئة لتزوير المبيعات.

حيث ادعت الشركة تحقيقها مكاسب شهرية على مدار عدد من السنوات، والتي كانت مجرد أرقام وهمية بمساعدة تزوير التجار مما أضل المستثمرين، بينما احتفظت الشركة بقاعدة البيانات الحقيقية لمبيعات السيارات دون إخبار الهيئة بها.

وحالياً تعاني كرايسلر من تدهور المبيعات نتيجة هذا التضليل الذي ارتكبته، وكما يقول مدير معهد أبحاث السيارات بألمانيا: “لقد استقرت مجموعة كرايسلر، لكنها ما زالت في الدرجة الثانية بين شركات تصنيع السيارات”.