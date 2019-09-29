استدعاء 457 سيارة سوبارو في المملكة.. لهذا السبب

استدعت وزارة التجارة 457 سيارة سوبارو “Impreza، WRX-STI، XV،Forester” موديلات ” 2008-2017″، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال Recalls.sa.
وجاء هذا الاستدعاء نتيجة خلل في حساس المكابح يؤدي إلى إضاءة مؤشر المكابح، بالإضافة إلى عدم القدرة على تشغيل المحرك وعدم القدرة على نقل ذراع الحركة إلى وضع (P).
ودعت الوزارة إلى التواصل مع شركة اليمني للسيارات؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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