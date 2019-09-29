شيفروليه سيلفرادو 2020 تحصل على إصدارات منتصف الليل ورالي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شيفروليه عن إصدارين خاصين جديدين لسيلفرادو 1500 موديل 2020 تحت أسماء “منتصف الليل” و”رالي”.

نبدأ بإصدار منتصف الليل الأكثر شراسة وتركيزاً على القيادة الوعرة، حيث ارتفع نظام تعليقه بـ 2 إنش مع ممتصات صدمات خاصة وقفل تفاضلي خلفي أوتوماتيكي وجنوط أسود 18 إنش وإطارات للطرق الوعرة، وتركيز على السواد الشديد للخارجية.

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ويعتمد الإصدار على محرك V8 سعة 5.2 لتر متصل بجير اوتوماتيكي بست سرعات، مع توفر محرك V8 سعة 6.2 لتر بجير 10 سرعات.

بالانتقال لإصدار “رالي” الرياضي، والذي يتوفر بأربعة ألوان، الأسود والأحمر والفضي والأبيض، مع شبكة تهوية بنفس لون الجسد وشرائط رالي سوداء وشعارات سوداء وأطراف أنابيب عادم سوداء، مع جنوط أسود 20 إنش ومحرك تيربو 2.7 لتر متصل بجير اوتوماتيكي بثمان سرعات، مع توفر حزمة أخرى للإصدار بجنوط 22 إنش ومحرك V8 سعة 5.2 أو محرك V8 سعة 6.2 لتر.