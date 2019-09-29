“بالفيديو” شاهد كيف تبدو هيكلة كورفيت C5

الخليج ٣٦٥ نت – شيفروليه كورفيت ستينغراي 2020 هي سيارة مثيرة للاهتمام، ليس فقط لسعرها الرخيص نسبياً مقارنة بالسيارات الخارقة المنافسة بل لكونها أول كورفيت بمحرك وسطي، ولتحقيق ذلك قامت شيفروليه بتغييرات شاملة للمكونات الداخلية للموديل لتناسب وضعية المحرك الجديدة.

في الفيديو المرفق يمكنكم رؤية تفاصيل دقيقة عن مكونات السيارات الداخلية وترتيبها أسفل الجسد الخارجي، وفي الأمام، نرى زوج من أجهزة نقل الحرارة متصلة بالمحرك وأنفاق متعددة تصل المقدمة بالخلفية.. ربما هذه الأنفاق ستحتوي يوماً ما على حزمة بطاريات للنسخة الكهربائية التي تناقلت الإشاعات عنها مؤخراً لكورفيت.

بالنسبة لمحرك V8 ضغط الهواء سعة 6.2 لتر فيبدو ممتازاً بتصميم جميل مع باقي التفاصيل الأخرى التي بإمكانكم الاطلاع عليها.

ويُذكر أن شيفروليه ستطلق نسخة كشف في بداية أكتوبر لكورفيت 2020، بتصميم مماثل للنسخة القياسية ولكن بوزن أثقل قليلاً.