“بالفيديو” كوينيجسيج ريجيرا تكسر الأرقام القياسية في التسارع إلى 400 كم\س والعودة للصفر

الخليج ٣٦٥ نت – نعود مجدداً لجدل أرقام السرعة القياسية، حيث قامت كوينيجيسيج ريجيرا بكسر حاجز الـ 400 كم\س ثم العودة للصفر في 31.49 ثانية فحسب، متفوقة على الرقم القياسي الزمني السابق لكونيجيسيج نفسها بـ 33.29 ثانية في 2017، وهو اللقب الذي أخذته من بوجاتي شيرون الذي وصلت لنفس السرعة ثم العودة للصفر في 41.96 ثانية.

بالنسبة للتفاصيل فقد صرحت كوينيجسيج أن ريجيرا احتاجت لـ 23.65 ثانية للوصول إلى 402 كم\س مع 8.83 ثانية أخرى للتوقف تماماً.

بالطبع أمام كوينيجسيج طريق طويل إذا أرادت كسر الأرقام القياسية للسرعة بشكل عام، والذي حققته بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+ مؤخراً بالوصول إلى 490.48 كم\س، وستعتمد كوينيجسيج في الغالب على نسخة خاصة من جيسكو الكهربائية الجديدة بسرعة تصل إلى 500 كم\س لكسر الرقم الجديد لشيرون سوبر سبورت.