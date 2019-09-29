بنتلي وفيراري ولامبورجيني.. سيارات ابن رئيس غينيا في المزاد!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت دار المزادات بونامز بسويسرا عن مصادرة السلطات في مدينة جنيف للسيارات الفاخرة من “تيودورو نغويما أوبيانغ” ابن رئيس غينيا الاستوائية، وذلك نتيجة أمور تتعلق بغسل الأموال واختلاس المال العام بترتيب يقضي ببيع السيارات لتمويل برامج اجتماعية في المستعمرة الإسبانية السابقة.

وتضم مجموعة السيارات 26 سيارة من طراز فيراري ولامبورغيني وبنتلي ورولز رويس يملكها نائب الرئيس والوزير السابق للزراعة المعروف باسم تيودورين.

وهذه السيارات معروضة حالياً في ناد بقرية تشيزيريكس التي تبعد 30 كيلومتراً عن جنيف؛ استعداداً لبيعها يوم الأحد بمبلغ يصل إلى 18.5 مليون فرنك سويسري “70.04 مليون ريال سعودي”.