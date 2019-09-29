المراوغة بسرعة بين السيارات مخالفة مرورية.. وهذه غرامتها

الخليج ٣٦٥ نت – شددت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على قائدي السيارات بضرورة الابتعاد عن المراوغة بسرعة بين السيارات والالتزام بتنظيمات السير على الطرق.
وأوضحت الإدارة مخاطر المراوغة بسرعة بين السيارات، وهم كالتالي:
- مخالفة للأنظمة المرورية.
- تعرض سلامة مستخدمي الطرق للخطر.
- ترفع نسبة وقوع الحوادث.
- تزيد صعوبة التحكم بالسيارة.
يُذكر أن الغرامة المالية للمراوغة بين السيارات على الطرق العامة تتراوح بين 3 و6 آلاف ريال، وقد ورد ذلك بجدول المخالفات المرورية.
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