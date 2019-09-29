"مازيراتي" تكشف النقاب عن خطتها لتطوير السيارات الكهربائية

كشفت "مازيراتي" عن خطتها المبتكرة لإنتاج السيارات الكهربائية، وتقنيات القيادة الذاتية، ضمن إطار البرنامج الاستثماري الذي أطلقته مجموعة "فيات كرايسلر" في إيطاليا بقيمة 5 مليارات يورو.

وفيما يخص الإنتاج، أعلنت "مازيراتي" عن خططها لإنتاج سياراتها الكهربائية الجديدة في مودينا وكاسينو وتورينو (مصنعي ميرافيوري وجروجلياسكو).

سيتم تصنيع جميع طرازات "مازيراتي" الجديدة في إيطاليا مع تزويدها بأنظمة دفع هجينة وكهربائية توفر أعلى درجات الابتكار والأداء التي لطالما اقترنت بمنتجات "مازيراتي".

وتمزج الطرازات الكهربائية الجديدة ديناميكيات القيادة التقليدية من "مازيراتي" مع تقنيات الجيل التالي من أنظمة الدفع الكهربائية مع توفير أنماط قيادة فريدة، وإمكانات مميزة لناحية سرعة شحن البطارية ومدى القيادة.

من جوانب الابتكار المهمة في خطة "مازيراتي"، مستوى تقنيات القيادة الذاتية التي ستكون حاضرة في الطرازات الجديدة كليًا وكذلك الطرازات الحالية المحدّثة.

وتشتمل تقنيات المستوى الثاني من "مازيراتي" على نظام المساعدة على الطرق السريعة وصولًا إلى المستوى الثالث الذي يتضمن ميزة القيادة الذاتية تمامًا من دون الحاجة لاستخدام اليدين مع القدرة على المناورة داخل وخارج مسار الطريق، ونقل السيارة إلى مكان آمن على جانب

الطريق في حال عدم قدرة السائق على التحكم بها.

تعتزم الشركة في عام 2020 بدء إنتاج سيارات كهربائية، وسيكون أولها "جبيلي"- التي يتم إنتاجها في تورينو– مع استخدام أول نظام دفع كهربائي هجين من "مازيراتي".

سيتم إنتاج أول سيارات مازيراتي الجديدة كليًا في مصنع مودينا حيث تجري عمليات تحديث رئيسية لخط الإنتاج لاستيعاب مجموعة نقل الحركة الكهربائية. وستكون السيارة من فئة السيارات الرياضية التي ينتظرها عشاق العلامة، حيث سيتم تزويدها بأحدث التقنيات مع المحافظة على قيم "مازيراتي" التقليدية.

وسيتم لاحقًا إنتاج سيارة جديدة متعددة الاستخدامات من "مازيراتي" في مصنع كاسينو مع تزويدها بتقنيات مبتكرة ستكون محط فخر العلامة التجارية.

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وتعتزم الشركة إنشاء خط إنتاج جديد سيتم افتتاحه في نهاية الربع الأول 2020 عبر استثمار بقيمة نحو 800 مليون يورو على أن يتم إنتاج أول السيارات في مرحلة الإنتاج التمهيدي بحلول عام 2021.

وبعد سنوات من النجاح، ما

تزال سيارتا "جران توريزمو" و"جران كابريو" جزءًا محوريًا من هوية "مازيراتي"، وسيتصدر هذان الطرازان حقبة السيارات الكهربائية من "مازيراتي". وسيتم إنتاج سيارتي "جران توريزمو" و"جران كابريو" الجديدتين كليًا في مركز الإنتاج بمدينة تورينو الذي تستثمر فيه "فيات كرايسلر" 800 مليون يورو.

ويأتي إنتاج الطرازين الجديدين استكمالًا لعمليات التحسين المستمر في تشكيلة سيارات "مازيراتي" الحالية: "ليفانتي"، و"كواتروبورتيه"، و"جيبلي".

ومع إطلاقها العديد من المنتجات المبتكرة، تعزز "مازيراتي" أهمية إيطاليا على خارطة إنتاجها – وتحديدًا مودينا التي ستواصل لعب دور استراتيجي باعتبارها المقر الرئيسي للعلامة التجارية.

وقد بدأت الأعمال الإنشائية في مودينا لبناء ورشة جديدة لطلاء السيارات، وسيتم تجهيزها بتقنيات مبتكرة قليلة التأثير على البيئة. وتتيح ورشة الطلاء الجديدة لعملاء "مازيراتي" مشاهدة سياراتهم أثناء طلائها.

وأخيرًا، تعمل "مازيراتي" على تطوير برنامج تخصيص جديد تمامًا لعملائها الذين ينشدون مستوى متفرد من الحصرية. وسيتم إنشاء ورشة عمل مخصصة لهذا البرنامج في مصنع مودينا.

وتتضمن الخطة الاستثمارية لمجموعة "فيات كرايسلر" 2019-2021، والتي تم الإعلان عنها في تورينو يوم 19 نوفمبر، تطوير 13 طرازًا جديدًا بالكامل أو محدّثًا بدرجة كبيرة من سيارات "فيات كرايسلر"، إضافة إلى نسخ كهربائية من 12 طرازًا جديدًا أو حاليًا بما في ذلك سيارات "مازيراتي"، والنسخة الكهربائية الجديدة كليًا من سيارة "فيات 500" التي سيتم إنتاجها في ميرافيوري، وأيضًا سيارة "الفاروميو" جديدة سيتم إنتاجها في بوميجليانو.