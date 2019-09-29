يمكن شحنها خلال 23 دقيقة.. "بورش" تكشف عن أولى سياراتها الكهربائية

كتب: باسل الحلواني

تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية الفارهة بورش، طرح أولى سيارتها الكهربائية Taycan مطلع العام القادم بسعر 152 ألف و136 يورو (مليونين و723 ألف جنيه مصري) تقريبًا للموديل Turbo.

وقالت الشركة الألمانية إن السيارة رباعية الأبواب الجديدة تأتي بطول 5 أمتار، وتتوفر في البداية بالموديل Turbo والموديل Turbo S.

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ويعتمد كلاً من Turbo وTurbo S على سواعد محرك كهربائي على كل محور بقوة 500 كيلووات/680 حصان في الموديل Turbo ، وبقوة 560 كيلووات/761 حصان في الموديل Turbo S مع بطارية سعة 93.4 كيلووات ساعة، والتي تصل بكلتا السيارتين

إلى مدى السير 400 كلم.

وتستطيع السيارة خماسية المقاعد الانطلاق من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.8 ثانية فقط، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 260 كلم/س.

وتحتاج البطارية لشحن 80% من سعتها إلى 23 دقيقة فقط بفضل تقنية 800 فولت. وتجسد المقصورة الداخلية للسيارة الفلسفة الجديدة لبورشه بالاعتماد أكثر على الشاشات اللمسية وشاشات العرض على حساب الأزرار.