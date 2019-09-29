أمن الطرق يوضح عقوبة التبديل والتلاعب بلوحة السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق أن سير السيارة بدون لوحات أو استخدام لوحة غير نظامية أو غير عائدة للسيارة وكذلك طمس أو محاولة طمس اللوحة، كلها تصرفات تعد مخالفات صريحة لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

يُذكر أن سير السيارة بلا لوحة خلفية أو بلا لوحات أو طمسها مخالفة مرورية غرامتها المالية تبدأ من 3 إلى 6 آلاف ريال، بينما عقوبة استخدام لوحات غير عائدة للسيارة هي غرامة مالية تبدأ من 5 إلى 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى حجز السيارة حتى إزالة تلك المخالفات.