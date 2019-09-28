تويوتا تزيد حصة ملكيتها في سوبارو إلى 20 بالمئة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت تويوتا موتور عن عزمها رفع حصتها في سوبارو كورب إلى 20 % بدلاً من 17 %، ذلك وفقاً لتصريحات صحفية أطلقتها الشركتين اليابانيتين.



وتهدف الشركتين من هذا الاتفاق إلى تعزيز قدرتهما على مواجهة التحديات المستقبلية فيما يتعلق بالسيارات ذاتية القيادة والكهربائية فضلا عن تعزيز خدماتهما في مجال النقل، بالإضافة إلى تطوير التقنيات الجديدة.

وتعقد هذه التحالفات الضخمة حالياً بين شركات السيارات في العالم مثل تويوتا اليابانية وفولكسفاجن الألمانية وغيرها كي يستطيعا مواجهة التحديات والغموض الذي يكتنف مستقبل صناعة السيارات في العالم.

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وذكرت “تويوتا” إن استثماراتها ستصل إلى 80 مليار ين أي ما يعادل 742 مليون دولار وفقاً للقيمة السوقية لسهم سوبارو، وفي المقابل سوف تستثمر “سوبارو” حصة في تويوتا بالقيمة ذاتها.

ولقد أصدرت تويوتا بيان صحفي قالت فيه:”في خضم هذه الفترة من التحول العميق التي لا تتكرر إلا مرة كل 100 عام، تستهدف تويوتا وسوبارو عبر تقوية روابطها وتنسيق إمكانياتهم… إنتاج سيارات أفضل على الدوام”.



وعلق الخبراء على زيادة رأس المال بين الشركتين إلى رغبة تويوتا جعل سوبارو وحدة مملوكة بالكامل في نهاية المطاف، لكن توموي ناكامورا رئيس سوبارو نفي هذه الشائعات، وأصر على أن الشركة ستظل مستقلة في الوقت الحالي.