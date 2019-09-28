حقيقة الصور المنتشرة لـ “جينيسيس GV80”

الخليج ٣٦٥ نت – قام صاحب حساب Genesis of Freehold على انستقرام بنشر صور مثيرة للاهتمام يزعم أنها لـ جينيسيس GV80 2020، في حين أنه بالبحث وجدنا أن هذه الصور كانت قد ظهرت على عدد من المواقع الكورية الجنوبية في يونيو، وقد تم أخذها من مقطع فيديو على يوتيوب أي أنها ليست صوراً تجسسية أو تسريبات للسيارة.

وبغض النظر عن أصلها، فهي تُظهر كروس أوفر أنيقة مع شبك أمامي كبير يحيط به مصابيح أمامية رباعية، وأدناه فتحة على شكل شبه منحرف ومآخذ هواء رأسية بالقرب من الحواف الخارجية للمصد الامامي، في حين يظهر خط كتف واضح، وسقفاً شديد الانحدار، وبالرجوع للخلف، نشاهد امتلاك GV80 لمشتت هواء مثبت على الباب الخلفي ومصابيح خلفية رباعية، وعوادم مزدوجة.

في حين تظل صحة الصور موضع شك، لكن العديد من مزايا التصميم تتوافق مع الصور التجسسية السابقة، والتي تشتمل على المصابيح الرباعية، والعوادم المزدوجة وتصميم الواجهة الامامية.

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من جانبها لم تقل جينيسيس الكثير عن الكروس أوفر المرتقبة، لكن يتوقع أن تنطلق العام المقبل بمحرك V6 سعة 3.3 لتر توربو يعمل على توليد قوة 365 حصان و509 نيوتن.متر من عزم الدوران.