ميتسوبيشي اوتلاندر 2021 تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – تعد ميتسوبيشي أوتلاندر الحالية قديمة، حيث ظهر الجيل الثالث من الـ SUV لأول مرة كموديل 2014، أي قبل عامين من انضمام الشركة إلى تحالف رينو-نيسان في عام 2016، وهو ما يجعلها بحاجة إلى التحديث، ويبدو أن هذا ما تعمل عليه ميتسوبيشي الآن، حيث ظهرت أوتلاندر لأول مرة مموهة أثناء اختبارها في الولايات المتحدة.

يخفي التمويه العديد من تفاصيل التصميم، إلا أنها قد تحصل على منصة نيسان روغ، وهذا يعني أن حجمها سيزداد مقارنة بالجيل الحالي، ما يجعلها قادرة على المنافسة مع سيارات SUV متوسطة الحجم الأخرى مثل هيونداي سانتافي، كما سيحاكي تصميمها مظهر سيارة ميتسوبيشي Engelberg Tourer الاختبارية.

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من الممكن أن تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات تيربو سعة 1.5 لتر يولد قوة 153 حصان المستخدم في اكليبس كروس، ومع ذلك إذا تم استخدامه في أوتلاندر، فيمكن أن يولد المزيد من القوة، كما يتوقع أيضاً أن تحصل على نظام هجين بمحرك بأربعة أسطوانات سعة 2.4 لتر، في حين قد يأتي الجيل الجديد بمحرك مزدوج مثل Engelberg Tourer، حيث قالت الشركة أن السيارة الاختبارية يمكنها أن تحصل على نطاق كهربي نقي قدره 69 كم لكل شحنة.

ومما لا شك فيه أن الجيل القادم سيحصل على الكثير من سمات تصميم Engelberg Tourer، وهو ما يظهر على الرغم من التمويه الجيد، فمن الممكن أن تكون المصابيح الأمامية والخلفية متطابقة تقريباً، كما تتقاسم السيارتين أنفاً حاداً ومستقيماً، وسنتعرف على أوجه التشابه بين السيارتين في الربيع المقبل عند الكشف عنها في معرض جنيف للسيارات أو معرض نيويورك للسيارات، على أن يبدأ بيعها في خريف عام 2020.