دودج تكشف عن سعر تشارجر SRT هيلكات وايدبودي 2020

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت دودج عن تشارجر SRT هيلكات وايدبودي 2020 في يونيو الماضي مدعية أنها أسرع سيارة سيدان يتم إنتاجها بكميات كبيرة في العالم، حيث تستمد قوتها من محرك V8 المألوف سعة 6.2 لتر يولد قوة 707 حصان و881 نيوتن.متر من عزم الدوران، ما يجعلها تتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3.6 ثانية، وهي أرقام رائعة بالفعل، وقد أعلنت الشركة أخيراً ان سعرها سيبدأ من 71,140 دولار (266,700 ريال) تشمل رسوم الوجهة التي تبلغ 1,495 دولار (5,600 ريال)

كما أصدرت دودج أسعار تشكيلة تشارجر بالكامل، حيث يبدأ سعر إصدار Daytona 50th Anniversary من 75,635 (283,600 ريال)، وتحصل على قوة إضافية تقدر بـ 717 حصان مقارنة بـ 707 حصان بإصدار هيلكات، وهناك ترقيات مرئية مستوحاة من Daytona أيضاً، وإذا كانت هيلكات غالية جداً بالنسبة لكم، فيمكنكم الحصول على تشارجر سكات باك وايدبودي بسعر يبدأ من 47,490 دولار (178,100 ريال)، في حين يبدأ سعر تشارجر سكات باك من 41,490 دولار (155,600 ريال)، ويبدأ سعر الطراز الأساسي وهو R / T من 37,890 دولار (142,100 ريال)، ولكن لا تنتظر أن تحصل على قوة هيلكات.

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أما إذا كنت لا ترغب في دفع أسعار إصدارات V8، فلديك ثلاثة خيارات تعمل بمحرك V6، بداية من إصدار SXT الأرخص بسعر يبدأ من 31,390 دولار (117,700 ريال)، في حين أن إصدار GT يبدأ من 33,390 دولار (125,200 ريال)، أما إصدار الدفع الكلي فيبدأ من 35,090 دولار (131,600 ريال)، وتعمل جميعها بمحرك V6 سعة 3.6 لتر، يولد قوة 292 حصان و352 نيوتن.متر من عزم الدوران في إصدار SXT، في حين يولد قوة 300 حصان و357 نيوتن.متر من عزم الدوران في GT وSXT AWD.

كما ستتوفر دودج تشارجر بثلاثة ألوان جديدة وهي Frostbite، وHellraisin، وSinamon Stick، ويمكنكم طلب دودج تشارجر 2020 في هذا الخريف، على أن تصل إلى الوكلاء في أمريكا الشمالية بدايات العام المقبل.