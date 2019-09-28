موعد وصول نيسان سنترا وصني الجديدتين كلياً إلى السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت نيسان الستار عن صني الجديدة في مهرجان موسيقي في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، في حين كشفت نيسان عن سنترا الجديدة كلياً في معرض شانغهاي للسيارات، وستصل السيارتين إلى السوق السعودي في مارس 2020 كموديل 2021.

نيسان صني 2021

تبدو أجمل وأكثر حداثة بكثير من الموديل الحالي في كل جانب تقريبا، مع استخدام مصابيح أمامية أنحف وأكثر دائرية وخفض ارتفاع السيارة بـ 2 بوصة، ما يعطي العجلات شكلاً أجمل وأكثر رياضية، وبالنسبة للمصابيح الخلفية وعمود C الذي يبدو وكأنه يطفو، فقد تم استلهامهم بشكل واضح من التيما، أما في المقصورة فهنا نرى التشابه مع موديل كيكس، بنفس نظام المعلومات الترفيهية وتهيئة لوحة العدادات، بينما تأتي صني الجديدة بنظام فتح الأبواب بدون مفاتيح بشكل قياسي مع زر لتشغيل وغلق المحرك، ونوافذ كهربائية، وتشمل الخيارات تدفئة المقاعد وتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو، وتستمد صني الجديدة قوتها من نفس محرك كيكس سعة 1.6 لتر بأربع سلندرات بقوة 122 حصان وعزم دوران 154 نيوتن.متر، وهو تحسن طفيف عن قوة صني الحالية 109 حصان، ويتصل المحرك بجير يدوي بخمس سرعات أو آخر متغير باستمرار CVT.

نيسان سنترا 2021

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تتمتع بمظهر أملس وأكثر أناقة من الموديل السابق، مع مصابيح أمامية ومصابيح ضباب بتصاميم حادة، وتتمتع شبكة التهوية السوداء بتصميم ثلاثي الأبعاد على شكل V، بينما الخلفية تبدو أنيقة كذلك بفضل خطوط التصميم الجريئة على جوانب المصدات والمصابيح الخلفية الجديدة، وبالانتقال للداخلية نرى أن سنترا الجديدة توفر مساحة تسع لخمسة أفراد بالغين بزخرفات سوداء أو رمادية خفيفة، وفي منتصف لوحة القيادة نرى شاشة معلومات ترفيهية 8 إنش مع لوحة عدادات رقمية أصغر 7 إنش، ومن التقنيات الجديدة الأخرى التي حصلت عليها السيارة هي كبح الطوارئ والتحذير الذكي المبكر من الاصطدام وراصد النقطة العمياء والتحذير من مغادرة حارة الطريق والمزيد.

نيسان صني 2021:

نيسان سنترا 2021: