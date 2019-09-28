عرض شركة الوعلان لتأجير السيارات على هيونداي سوناتا 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان لتأجير السيارات، أسعار مميزة ولفترة محدودة للتأجير اليومي والتأجير الشهري مع خيارات متعددة وموديلات حديثة. السيارة المشمولة في العرض: هيونداي سوناتا 2019 : قيمة الإيجار اليومي 189 ريال

قيمة الإيجار الشهري 4305 ريال *الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة صورة العرض:

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