سوزوكي جيمني بيك اب تظهر في تصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – على مدار الأشهر الاخيرة بدأنا برؤية عدد من النسخ المعدلة لسوزوكي جيمني، بعضها لتحويلها إلى نسخة مطابقة شكلياً لـ G-Class، وأخرى بست عجلات، وما نراه هنا هذه المرة هو تصميم افتراضي لجيمني بيك اب صغيرة.
هي فكرة مثيرة للاهتمام وقد قام الفنانون لدى موقع Kolesa بالعمل عليها بإتقان، والنتيجة النهائية لا بأس بها أبداً، بأبعاد جيدة وشعور عام قريب من جلادياتور.
التعديلات كانت مباشرة، وهي إضافة بابين وصندوق خلفي صغير مع الحفاظ على التصميم العملي للموديل الأصلي، والسؤال هنا هل سوزوكي تفكر في خطوة كهذه؟، غالباً لا لتركيزها على جيمني الأصلية للوقت الحالي.
وتبدأ أسعار سوزوكي جيمني الجديدة من 16,000 جنيه استرليني في بريطانيا (73,000 ريال)، مع اعتمادها على محرك ضغط هواء سعة 1.5 لتر ونظام دفع رباعي.
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