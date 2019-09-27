"المباريات من الملعب".. "غبور" تطلق مسابقة خاصة لعشاق هيونداي

كتب: باسل الحلواني

أطلقت هيونداي، من خلال وكيلها الحصري في مصر جي بي غبور أوتو، مسابقة خاصة تتيح للمقبلين على شراء أي طراز هيونداي ولكل من يقوم بتجربة قيادة أحدث سياراتها الدخول في سحب كبير، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، للفوز برحلة لتشجيع فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز من ملعب ستامفورد بريدج بلندن.

ويعد نادي تشيلسي الإنجليزي أحد فرق كرة القدم التي

ترعاها هيونداي موتورز العالمية، إضافة إلى فرق أتلتيكو مدريد الإسباني، ونادي روما الإيطالي، نادي هيرتا برلين الألماني، وأولمبيك ليون الفرنسي.

وحددت جي بي غبور أوتوالفروع ومواعيد تجربة القيادة، والتي جاءت كالتالي:

- مصر-اسماعيلية الصحراوي (الثلاثاء 1 أكتوبر إلى السبت 5 أكتوبر)

Advertisements

- أبو رواش بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي (الثلاثاء 8 أكتوبر إلى

السبت 12 أكتوبر)

- عمارات العبور بمدينة نصر (الثلاثاء 15 أكتوبر إلى السبت 19 أكتوبر)

- مرغم بالإسكندرية (الثلاثاء 22 أكتوبر إلى السبت 26 أكتوبر)

وقالت الشركة عبر بيان لها:" على العملاء الراغبين في الاشتراك في المسابقة ودخول السحب لمشاهدة مباراة تشيلسي مع فريق نادي أستون فيلا يوم 4 ديسمبر 2019، الاتصال برقم خدمة عملاء جي بي غبور أوتو 16661، لحجز موعد تجربة القيادة بأحد معارض الشركة واختيار طراز السيارة المراد اختبارها من موديلات توسان، وأيونك، وكريتا، وإلنترا AD، وأكسنت HCI".