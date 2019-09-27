مبيعات كيا تيلورايد توضح تفوقها على منافستها من تويوتا!

الخليج ٣٦٥ نت – كيا تيلورايد الجديدة يبدأ سعرها من 32,000 دولار تقريباً (120,000 ريال)، ما يجعلها منافسة قوية في فئتها من ناحية السعر، ولكن يبدو أن معظم مشتري الكروس اوفر في الغرب يدفعون أكثر من ذلك بكثير.

طبقاً لبيانات مجلة Cox Automotive، السعر المتوسط لكل تيلورايد جديدة يتعدى 40,000 دولار (150,000 ريال)، ما يعني ان معظم العملاء يشترون خيارات متعددة للموديل بدلاً من النسخ القياسية وحسب.

كما أن نسخة SX الأغلى ثمناً بسعر 41,490 دولار (156,000 ريال) تبدو رائجة أيضاً بين العملاء في الغرب، وبهذه الأسعار، تقترب تيلورايد من مستويات موديلات أخرى فاخرة في الأسواق مثل اكيورا MDX وانفينيتي QX60 ولكزس RX L وفولفو XC90.

كما أن السيارة رائجة بشكل عام، حيث أعلنت ذراع كيا الأمريكية عن بيع 6,374 نسخة تيلورايد الشهر الماضي، مقارنة بـ 5,115 نسخة لهيونداي باليسيد المشابهة لها، وخلال العام الحالي حتى أغسطس، باعت كيا 34,160 نسخة، لتتعدى مبيعات تويوتا هايلاندر التي سجلت 28,364 نسخة في نفس المدة.