سيارة رولزرويس تتحول إلى G500 4×4 في الصين!

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت مؤخراً في الصين سيارة عجيبة صفراء اللون، تجمع في المظهر الخارجي ما بين السيارة البريطانية رولز رويس جوست والسيارة الألمانية مرسيدس G500 4×4، تم تسميتها رولز رويس G500 4×4، فهل هي بالفعل إحدى النسخ الخاصة الحديثة للشركة البريطانية الشهيرة من فئة 4×4 أم ماذا؟

بالتحقيق ظهر أنها أحد النتائج الجنونية لهواية تعديل السيارات، ووجد أنها عبارة عن سيارة مرسيدس جي كلاس 2018 نسخة G500 4×4 المرتفعة أضيف لها واجهة أمامية مستمدة من طراز رولز رويس جوست، لتظهر في النهاية سيارة غريبة يعتقد من يراها أنها نسخة خاصة لرولز رويس بصندوق مرسيدس جي كلاس.

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ولقد حصلت هذه السيارة العجيبة صفراء اللون على تعديل آخر، حيث تم استبدال جنوطها لتحمل شعارات رولز رويس بدلاً من نجمة مرسيدس بنز الثلاثية الشهيرة.

ويعتقد أن السيارة لم تحصل على تعديلات ميكانيكية، وأنها لا تزال تحتفظ بمحرك مرسيدس G500 4×4 وهو V8 سعة 4 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يصدر منه قوة 416 حصان و 610 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل مع قير اوتوماتيكي من 7 سرعات.