فولكس واجن تفتتح مصنع في تركيا بقدرة إنتاجية 300 ألف سيارة سنوياً

الخليج ٣٦٥ نت – في لقاء صحفي مع أندرياس توستمان، عضو مجلس إدارة شركة فولكس فاجن لصناعة السيارات، صرح قائلاً أن الشركة تنوي تدشين مصنع جديد لها في تركيا.

ووفقاً لوكالة “رويترز” للأنباء فإن توستمان قد أكد أن المفاوضات بين فولكس فاجن وتركيا لتدشين المصنع وصلت إلى مرحلة نهائية، وأنه من المنتظر أن يتم الاتفاق خلال أسبوعين على جميع بنود التعاقد.



وكشفت مصادر موثوقة أن المصنع الجديد المفترض انشائه داخل الأراضي التركية يضم العديد من العلامات التجارية التابعة لفولكس فاجن، وأن تكلفة إنشاء المصنع سوف تصل إلى مليار يورو ( 4 مليار و100 مليون ريال ).

ووفقاً للمصادر فإنه من المقرر إنتاج ما يقرب من 300 ألف سيارة سنويا، تشمل علامات تجارية وطرازات مختلفة، منها السيارة فولكس فاجن باسات وطراز يتشابه كثيراً إلى سكودا سوبيرب، على أن يتم تصديرها إلى شرق أوروبا.



ومن المفترض أن يقوم المصنع بتوظيف نحو أربعة آلاف شخص، وسيقام في مانيسا بالقرب من إزمير في غرب الأناضول، على أن يتم البدء في البناء مع نهاية 2020 على أن يبدأ الإنتاج في 2022.