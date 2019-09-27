“بالفيديو” هذا ما يحدث عند تغيير وضع القير الأتوماتيكي من D إلى R أو العكس

الخليج ٣٦٥ نت – دائماً ما يتساءل قائدي السيارات عن الأضرار التي قد تلحق بالقير الأوتوماتيكي عند القيادة بسرعة عالية، ويتم نقل ذراع علبة التروس بالخطأ من وضع القيادة للأمام D إلى وضع الرجوع للخلف R أو وضع الباركن P أو العكس؟



الإجابة عن هذا التساؤل الهام يختلف من موديل سيارة إلى أخرى، حيث أنه في السيارات موديلات الثمانيات والتسعينات فإن نقل الحركة في القير يتم بطريقة ميكانيكية، فإذا تم تغيير أوضاع القير أثناء القيادة على سرعات ما بين D إلى R أو P أو العكس، فإن التروس والكلتشات سوف تتدمر.



أما في غالبية السيارات الحديثة فإن نقل الحركة في القير يتم عن طريق أوامر من كمبيوتر السيارة في بعض الحالات، حيث وجد أنه في حال تغيير وضع القير أثناء القيادة على سرعات عالية من D إلى R فإن كمبيوتر السيارة سوف يرفض هذا الأمر للحفاظ على التروس والكلتشات، وسوف تستمر السيارة في السير بدون مشكلة.



لكن في حال تغيير وضع القير أثناء القيادة على سرعات عالية من D إلى وضع الركن P فإن الأمر يتم هنا بصورة ميكانيكية، حيث هُناك لاقط ميكانيكي يُسمّى بـ لسان الاصطفاف parking pawl أو لسان التوقف يتحرر مُباشرة من موضعه ليلتقط مُسننًا خاصًا ويوقف السيارة في الحال مع صدور أصوات عالية من تروس القير، وقد يتضرر القير في حال تكرار التجربة.

Advertisements



وفي حال حدوث العكس، أي تم تغيير وضع القير أثناء الرجوع للخلف على سرعات من R إلى D، فإن تنفيذ الأمر يتطلب موافقة الكمبيوتر وهو ما يرفضه حفاظاً على القير من التلف، لكن عند تغيير الوضع من R إلى P على سرعات عالية فإن تنفيذ الأمر يكون ميكانيكياً، وبالفعل تتوقف السيارة بالقوة وهو ما قد يسبب تدمير القير الأوتوماتيكي.

وللتوضيح أكثر نقدم لكم فيديو يظهر تطبيق هذه الأمور على سيارة حديثة تضم قير أوتوماتيكي: