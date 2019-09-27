“بالفيديو” اختبار تصادم ريماك سي تي بقيمة 7.9 مليون ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – محبي السيارات الخارقة لن يرتاحون لرؤية ريماك C-Two هايبركار الجديدة أثناء تدميرها في اختبارات التصادم، وهو ما قامت به الشركة وصورته بكل تفاصيله في الفيديو المرفق.

عملية اختبار السيارات الخارقة هي مكلفة للغاية بطبيعة الحال لحاجة الشركة لتدمير سيارات اختبارية يتعدى سعر كل واحدة منها 3.75 مليون ريال عدة مرات لضمان سلامتها وصلابتها عند إطلاقها في الأسواق.

وقد تم تدشين C-Two هايبركار الكهربائية في معرض جنيف للسيارات 2018 بقوة تتعدى 1,900 حصان.. وبالعودة للاختبارات فهي معقدة بمراحل كثيرة تبدأ باختبار المكونات على حدة ثم اختبار الأنظمة ثم اختبار السيارة بأكملها في ظروف التصادم العنيفة، وبالنسبة لشركة صغيرة مثل ريماك بـ 10 سيارات إنتاجية فقط في تاريخها، فلكم أن تتخيلوا النفقات الهائلة في هذا المجال فقط.

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ريماك مع ذلك تمكنت من استخدام نفس الشاسيه الموحد خمسة مرات لاختبارات متعددة، وهو نفس أسلوب اختبارات كوينيجسيج السويدية، وقد وجدت ريماك الشاسيه قوياً كفاية لتحمل عدة اختبارات، والنتيجة هي نجاح السيارة في جميع الاختبارات المبدئية لتنتقل الآن للمراحل الأخيرة من التطوير استعداداً لطرحها العام القادم بسعر إنتاجي نهائي متوقع عند 2.1 مليون دولار (7.9 مليون ريال).