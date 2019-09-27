هيونداي النترا الجيل القادم ستحصل على نسخ N عالية الأداء

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت معلومات جديدة عن هيونداي النترا الجيل القادم، حيث نعلم الآن من مصادر أن السيارة ستحصل على نسخ N عالية الاداء بتصميم رياضي مع نسخة N Line الرياضية كذلك بسعر أرخص.

ونعلم من الصور ان النترا الجديدة أصغر من سوناتا مع محرك تيربو جديد سعة 1.2 لتر، وإن أشارت التقارير أن نسخ الأداء العالي قد تحصل على محركات أخرى أكثر قوة.

الصورة التجسسية الجديدة المرفقة هنا تكشف عن النترا اختبارية بشبك أمامي سداسي كبير مشابه لتصميم سوناتا، ورغم تركيز هيونداي حالياً على موديلات الـ SUV، اكدت هيونداي أنها ستستمر في إطلاق سيارات السيدان.