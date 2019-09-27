مصر ثالث أسرع أسواق السيارات نمواً في العالم خلال 2018

كتب: باسل الحلواني

رغم التحديات التي مر بها قطاع السيارات في مصر طوال الفترة الماضية، إلا أن أحدث التقارير الصادرة عن وكالة "F2M" فوكاس تو موف الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات، كشف عن مفاجأة، حيث أكد التقرير أن سوق السيارات المصرية هو ثالث أسرع

الأسواق نموًا بالعالم في عام 2018 الماضي.

وشهد قطاع السيارات العالمي الذي تمثله أسواق 150 دولة خلال عام 2018 تباطؤًا في قيم التداول نتج عنه فقدان نحو 1 بالمئة من إجمالي المبيعات المسجلة مقارنة بعام

2017.

وبحسب التقرير الصادر عن "F2M"، فإن إجمالي المبيعات العالمية بنهاية العام الماضي 90 مليونًا و600 ألف سيارة مختلفة السعات والاستخدامات والمناشئ.

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واحتلت مصر المركز 41 في قائمة أكثر مئة دولة مبيعًا للسيارات خلال عام 2018 متقدمة ستة مراكز عن ترتيبها في 2017 الذي احتلت فيه المركز 47، ذلك بعدما نجحت في تسويق 193.034 بنسبة نمو بلغت 40.1%.