"كاديلاك" الأمريكية تكشف عن أحدث نسخة من "سي تي 4".. تعرف على مواصفاتها

كتب: باسل الحلواني

كشفت عملاق صناعة السيارات الألمانية "كاديلاك"، التابعة لمجموعة "جنرال موتورز"، عن أحدث نسخة من السيارة "سي تي4"، والتي سيتم طرحها بعدة فئات، تختلف من حيث قوة المحرك، حيث يمكن الحصول على سيارة بمحرك تيربو ذي أربع اسطوانات وسعة 2.7 لتر بقوة 325 حصان، في حين أن الفئة القياسية من هذه السيارة ستكون مزودة

بمحرك سعة لترين بقوة 237 حصان وعزم شدته 258 رطل لكل قدم مكعبة، مع ناقل حركة يعطي 8 سرعات يتم التنقل بينها آليا.

وتعد "سي تي 4"، أقوى من منافساتها مثل "مرسيدس بنز سي.إل.أيه" و"أودي أيه3"، وفي الوقت نفسه، فإن الفئة الأعلى من السيارة "سي.تي4"

2020 مزودة بمحرك سعة 2.7 لتر بقوة 309 أحصنة وعزمة شدته 348 رطل لكل قدم مكعبة، وناقل حركة يتيح 10 سرعات يتم التنقل بينها آليا.

كما أن السيارة "سي.تي4" متاحة في فئتين من حيث نوع الجر حيث يمكن شراء سيارة جر خلفي أو سيارة بالدفع الرباعي، وفي الفئات الفارهة من هذا الطراز، يوجد نظام المكابح الأمامي "بريمبو" كخاصية قياسية، إلى جانب بعض اللمسات الجمالية مثل لون ممتص الصدمات الخلفي وتصميم الصالون.