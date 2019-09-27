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شيفروليه تقترب من إيقاف إنتاج امبالا

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شيفروليه أن سعر امبالا 2020 سيرتفع بـ 3,600 دولار (13,500 ريال)، ما يجعل أرخص امبالا جديدة معروضة في الأسواق بـ 32,495 دولار (123,000 ريال)، والسبب أن شيفروليه تخلت عن نسخة LS الأساسية لموديل 2020، ما يعني توفر نسخة LT بمحرك V6 أو نسخة بريمير الأغلى ثمناً فقط.

كما تخلت شيفروليه تماماً عن محرك 2.5 لتر بأربع سلندرات، ما ساهم في ارتفاع الأسعار.. والسؤال هنا هل ارتفاع السعر توجه منطقي في عصر الهوس بالكروس اوفر والـ SUV وتجاهل المستهلكين للسيدان؟

المتحدث الرسمي باسم شيفروليه صرح أن النسخة الأساسية لامبالا مثلت 10% فقط من مبيعات الموديل ما يعني أن التخلي عنه لن يؤثر كثيراً، خاصة وأن إنتاج امبالا سيتوقف كلياً في نهاية يناير القادم، لذا من المنطقي أن تركز شيفروليه عن النسخ الأكثر مبيعاً.

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