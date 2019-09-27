سيارة شرطة تيسلا تنفذ بطاريتها أثناء مطاردة أحد المجرمين!

الخليج ٣٦٥ نت – تقدم سيارات تيسلا نطاقاً كهربائياً جيداً، إلا أن مشكلة نفاذ بطاريتها أثناء استخدامها كسيارة شرطة في مطاردة سريعة أمر مقلق بالفعل، وهذا ما واجهه أحد أفراد شرطة مدينة فيرمونت الأمريكية، والتي تعد موطن لمصنع شركة تيسلا، حيث تستخدم فيها الشرطة سيارات تيسلا موديل S كسيارة دعم سريع.

كشفت صحيفة “ميركوري نيوز” عن المطاردة المحرجة إلى حد ما، حيث شارك ضابط في مطاردة فائقة السرعة يوم الجمعة حيث كان يسير بسرعة تصل إلى 193 كم/س، وكانت سيارة تيسلا هي الرائدة في المطاردة، لكن سرعان ما اكتشف الضابط جيسي هارتمان ان لديه مسافة 10 كم فقط ليقطعها قبل أن ينفذ شحن البطارية، لذا طلب هارتمان المساعدة وطلب من أحدهم تولي مسؤولية المطاردة بدلاً عنه.

ومع ذلك، تم إيقاف المطاردة بعد ذلك بوقت قصير حيث ازدحمت حركة المرور وبدأ السائق الهارب في السير على جوانب الطريق، لذا قررت الشرطة إنهائها بداعي السلامة، في حين أن هارتمان قال في إذاعة الشرطة أنه يجب عليه أن يعثر على محطة شحن لسيارته حتى يتمكن من إعادتها للمدينة، وقال متحدث باسم دائرة الشرطة، جنيف بوسكيس، إنه استطاع في النهاية العثور على محطة شحن.

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الجدير بالذكر أن هذه المشكلة لم يكن لها تأثير على المطاردة، حيث كان يمكن لضباط آخرون إكمالها عوضاً عنه، لكن هذا الموقف يبرز إحدى المشكلات المحتملة لاستخدام السيارات الكهربائية كسيارات الشرطة، ومع ذلك، يبدو أن الموقف كان بمثابة صدفة فقط حيث كانت بطارية السيارة كانت أقل من 40% عند بداية المطاردة، أما بالنسبة للمشتبه بهم، فقد حطموا السيارة فيما بعد وتمكنوا من الفرار.