أستراليا تستخدم أول نظام من نوعه في العالم لرصد ومعاقبة استخدام الجوال أثناء القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر شركات السيارات والحكومات في اختراع وسائل وتقنيات جديدة لرصد ومنع تشتت السائقين عن القيادة بسبب الجوال، حيث كشفت فولفو مؤخراً عن نظام ذكي لكاميرا تراقب السائق باستمرار للتأكد من وعيه وتركيزه على الطريق في محاولة لتقليل الحوادث الناتجة عن عدم الانتباه.

والآن أعلنت ولاية New South Wales الأسترالية عن تقنية هي الأولى من نوعها في العالم مخصصة لرصد وعقاب السائقين المستخدمين للجوال أثناء القيادة.

النظام الجديد عبارة عن 45 وحدة كاميرا متحركة، كل وحدة مكونة من كاميرتين، الأولى تصور لوحة ترخيص السيارة والثانية تركز على صورة السائق من وراء الزجاج الأمامي لمعرفة ما تقوم به أياديهم، وعبر الذكاء الاصطناعي سيتم رصد هؤلاء المستخدمين للهواتف الذكية، مع فحص بشري لاحق للصور.

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عند التأكد من استخدام السائق للهاتف سيتم تغريمه بـ 344 دولار أسترالي (870 ريال).. بعض هذه الكاميرات ستكون مثبتة بجانب الطرق وبعضها ستوضع على سيارات خاصة وتجول طرق الولاية باحثة عن مخالفين.

وقد تم اختبار كاميرتين بالفعل على مدار الستة أشهر الأخيرة لتلتقط 100,000 سائق أثناء استخدامه للجوال، واحد منهم استخدم الجوال والـ iPad في ذات الوقت، بينما آخر جعل الراكب يتحكم في المقود مع استخدام الاثنين للجوال في ذات الوقت.. وعلى العكس من كاميرات السرعة التقليدية، لن يوجد هناك تحذيرات للسائقين عن مكان الكاميرات، وتأمل الحكومة في تقليل الحوادث القاتلة والإصابات بـ 100 على مدار خمسة أعوام بفضل هذه الكاميرات.