كم دولة أعلنت مشاركتها في رالي داكار السعودية 2020؟

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هيئة الرياضة أن عدد الجنسيات المشاركة في رالي داكار السعودية 2020 يناير القادم، وصل حتى الآن إلى 56 جنسية متأهبة لخوض السباق.

وجاءت أعلى المشاركات من فرنسا وإسبانيا والأرجنتين والتشيك وهولندا، كما وجه عددٌ من المتسابقين العالميين الدعوة لزملائهم للمشاركة، منهم “ليا سانز” التي شاركت في 9 سباقات، والصيني “وي هان” الذي صرح بأن المشاركة في رالي داكار السعودية 2020 كان حلماً له.

وقال الأمير “عبد العزيز بن تركي الفيصل” رئيس هيئة الرياضة في ذلك، أن هذا العدد الكبير من الجنسيات دليل على العمل الدؤوب الذي تقوم به المملكة بانفتاحها على العالم وتنظيمها لأهم الأحداث الرياضية والترفيهية لمواطني وسكان المملكة والسائحون أيضاً.

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يُذكر أن المركبات المشاركة تنقسم إلى 5 فئات “الدراجات الرباعية، سايد باي سايد، الشاحنات، الدراجات النارية، السيارات (المخصصة للصحراء)”، ويُمكنك التسجيل إذا أردت المشاركة من خلال هذا الرابط:

https://www.dakar.com/en/the-competitors/register