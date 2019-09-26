لماذا ستحصل فورد F-150 على نفس زجاج الجوالات للزجاج الأمامي؟

الخليج ٣٦٥ نت – ملاك فورد F-150 لن يقلقوا من الخدوش على زجاجهم الأمامي بعد إعلان شركتي Hyperformance and Corning عن تعاونهم لتقديم زجاج أمامي Gorilla خاص للموديل الأكثر رواجاً في أمريكا.

زجاج Gorilla هو المستخدم في الجوالات الذكية ويتمتع بمقاومة أعلى بكثير للخدوش وغيرها مقارنة بالزجاج العادي، واستخدامه في بيك اب مشهورة بقيادتها على التضاريس الوعرة وباستخدامها في الأعمال المرهقة هي فكرة ذكية.

لنقارن بين الأسعار الأمريكية بين الزجاج الأمامي القياسي لموديل F-150، والتي تبدأ من 400 دولار (1500 ريال) وبين زجاج Gorilla الجديد الذي يكلف 900 دولار (3400 ريال).

ويُذكر أن زجاج Gorilla يتم استخدامه أيضاً في فورد GT سوبركار كما أن فيات كرايسلر تعرض خيار زجاج Gorilla الأمامي في سيارات جيب رانجلر.