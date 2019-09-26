نظرة شاملة على هيونداي فيلوستر 2020 “صور ومميزات ومواصفات”

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت هيونداي فيلوستر 2020 الهاتشباك الكورية الجنوبية الجديدة إلى المملكة العربية السعودية لمنافسة أبرز السيارات المنافسة لها حيث يحصل موديل عام 2020 على العديد من التجهيزات القياسية وبعض التغييرات الطفيفة على تصميمها الخارجي وسنتعرف عليها اليوم عن قرب أكثر.

الخارجية

يقولون ان التصميم الداخلي يهم، ولكن إذا كنت تريد أن تكون متقدم عن البقية، فأنت بحاجة إلى سيارة بتصميم أنيق، ليس فقط من الداخل بل أيضا من الخارج، وهذا ما تبرع فيه سيارة هيونداي فيلوستر 2020 الجديدة، حيث تأتي بشبك أمامي أوسع، ومصابيح أمامية بإضاءة ليد، ومن الجانب حصلت على خطوط انسيابية والمرايا الخارجية تأتي مع مؤشر ليد، وفتحة سقف عريضة، ومن الخلف حصلت على مصابيح خلفية بإضاءة ليد، وطرف كاتم للصوت مزدوج في الوسط، في حين تتوفر بجنوط إما 17 أو 18 بوصة، كما تأتي بطول 4.44 متر، عرض 1.73 متر وارتفاع 1.46 متر مع قاعدة عجلات طولها 2.6 متر.

الداخلية والتقنيات

بالمقصورة، ستحصل على تجربة قيادة مميزة بفضل التصميم داخلي الذي يركز بنسبة 100٪ على السائق، والتي تتوفر بعدادات مراقبة قياس 4.2 بوصة، وشاشة نظام ترفيهي لمسية بقياس 8 بوصة، في حين تتوفر بمقاعد أمامية مدفأة ومهواة، وشاشة العرض على الزجاج الأمامي، وشاحن الهاتف الذكي اللاسلكي، ونظام تكييف هواء تلقائي كامل مع مذل الضباب التلقائي، حيث يمكنك الشعور بالهواء النشط مع نظام التهوية البارد في ظروف الطقس المرتفعة الرطوبة أو كن ملفوفا بالدفء مع ثلاثة مستويات من نظام التدفئة المدمجة في المقاعد الأمامية.

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الأمان والراحة

لن تجلب لك فيلوستر التصميم الجيد فحسب بل ستهتم بالأمان والسلامة أيضاً، بفضل نظام التحذير من الاصطدام في النقطة العمياء (BCW)، والتحذير من الاصطدام عند التقاطع الخلفي (RCCW)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC)، ومساعد الضوء العالي (HBA)، ومساعد الحفاظ على المسار (LKA)، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ومساعدة تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)، ولمزيد من الراحة وتجربة القيادة المميزة، يدعم النظام الترفيهي بالسيارة كلاً من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ويرجع ذلك أيضاً إلى أن فيلوستر الجديدة كليًا تأتي مع جميع الكماليات و الميزات المليئة بالتكنولوجيا المتطورة من أجل إبقائك راضيًا ومتصلًا عند القيادة.

المحركات

تتاح هيونداي فيلوستر 2020 بمحرك بنزين توربو تي – جي دي أي 1.6، يولد قوة قصوى تصل إلى 204 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة وعزم أقصى يبلغ 265 نيوتن.متر عند 1500 ~ 4،500 دورة في الدقيقة، 275 نيوتن.متر عند تنشيط وظيفة تعزيز الدفع، ومحرك بنزين أم بي أي 2.0 بقوة قصوى تبلغ 149 حصان عند 6200 دورة في الدقيقة وعزم أقصى يبلغ 179 نيوتن.متر عند 4500 دورة في الدقيقة، يتصلان إما بناقل حركة مزدوج القابض ذو 7 سرعات، أو ناقل حركة يدوي ذو 6 سرعات.