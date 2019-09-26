استدعاء 87 سيارة كاديلاك وشفروليه بالمملكة.. لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة 87 سيارة من نوع كاديلاك “ATS ،CTS” وشفروليه “CAMARO ،CORVETTE” موديلات 2017، ودعت إلى ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال Recalls.sa.
وجاء هذا الاستدعاء لاحتمالية توقف نظام “EPS”، ما قد يؤدي إلى صعوبة التوجيه اليدوي للسيارة عند السرعات المنخفضة، مما قد يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع كل من شركة الجميح للسيارات وشركة التوكيلات العالمية وشركة جنرال موتورز؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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