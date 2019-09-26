أغرب القواعد التي تحكم رجال الشرطة على الطرق

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من الاعتقاد أن رجال شرطة المرور لهم حرية كبيرة في التحرك على الطرق، وليس عليهم أن يلتزموا بقوانين المرور العادية، إلا أنهم لديهم قوانين خاصة يجب إتباعها رغم غرابتها في بعض الأحيان، وهو ما سوف نعرضه اليوم هنا.



1- تعديل السيارات



جميع السيارات والمركبات يجب أن تكون هناك ضوابط محددة وقوانين مرورية يجب إتباعها في حال إجراء عملية تعديلات عليها، لكن الحال يختلف كثيراً مع سيارات الشرطة، حيث يسمح بإجراء الكثير من التعديلات مثل استخدام أجهزة اللاب توب.

وكذلك المصابيح الخاصة القوية للغاية، وألواح مدرعة مقاومة للرصاص، لكن لا يسمح لهم عدد من التعديلات أيضاً، مثل استخدام مركب أكسيد النيتروز الكيميائي الذي يعمل على زيادة سرعة السيارات.

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2- كتابة الرسائل على الهاتف



يعد استخدام الهاتف من قبل السائقين من المخالفات المرورية، لكن بالنسبة لرجال الشرطة فإنه يسمح لهم بالتحدث مع زملائهم عبر استخدام أجهزة خاصة، لكن لا يسمح لهم بكتابة الرسائل على الهاتف لخطورة هذا الأمر في تشتيت الانتباه عن القيادة على الطريق.

3- التعسف في تحرير المخالفات

على الرغم من أن الفئة السائدة من رجال الشرطة تتعامل بطريقة ملائمة وبحكمة مع السائقين، إلا أن هناك البعض يظهر في تعاملاته الغلظة، لكن في جميع الأحوال لا يحق لأي ضابط شرطة أن يحرر مخالفة لأي سائق دون أي سبب، حيث يجب أن يكون هناك دليل على المخالفة، مثل تصوير كاميرا رادار السرعة.