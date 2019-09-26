نيسان تيتان 2020 فيس ليفت تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة نيسان عن أحدث سياراتها البيك أب كاملة الحجم، تيتان 2020، في معرض ولاية تكساس، ويتوفر منها طراز بغمارة وآخر بغمارتين، وتمتلك تيتان تصميماً خارجياً منقحاً، يشتمل على شبك أمامي متوفر بثلاثة أنماط مختلفة، وواجهة خلفية جديدة ومصابيح أمامية LED ومصابيح نهارية LED تأتي بشكل قياسي في إصدارات Pro-4X وSL وPlatinum Reserve الراقية، وتقدم نيسان أيضاً إصدارات S وSV الأقل بدون مصابيح أمامية LED قياسية، كما يحصل الصندوق الخلفي على نظام إضاءة جديد يستخدم أربعة مصابيح LED لإضاءته بالكامل.

في الداخل، تتميز تيتان بمقصورة جديدة، تحتوي على شاشة مركزية قياس 8 بوصة أو 9 بوصة بشكل اختياري، وتتميز أيضاً بقبضات مساعدة داخلية إضافية، وتحسينات على مناطق التخزين على لوحة الباب، وفتحة سقف بانورامية متوفرة في طرازات الغمارتين.

يرافق التصميم الداخلي والخارجي المحدث لتيتان تحديثات للمحرك أيضاً، حيث أن محرك V8 القياسي سعة 5.6 لتر يولد الآن 400 حصان و560 نيوتن.متر من عزم الدوران، أي أكثر من ذي قبل بـ 10 أحصنة و26 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة جديد بتسع سرعات، بدلاً من السابق ذي السبع سرعات.

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وفي الوقت نفسه، فإن تيتان تحصل على نظام “Off-Road Gauge” للدفع الكلي الجديد، والقفل التفاضلي الإلكتروني الخلفي، ونظام التحكم في النزول من التل (يقتصر على طراز Pro- 4X)، ما يجعل السير على الطرق غير الممهدة أمراً أسهل، كما تحصل على تقنيات أمان إضافية، حيث تتوفر بثمانية وسائد هوائية بدلاً من ستة في السابق، ومجموعة مزايا الأمان Nissan Safety Shield 360 المتقدمة، والتي تتألف من مكابح طوارئ أوتوماتيكية أمامية مع نظام كشف المشاة، ومكابح طوارئ عكسية، ومراقب النقاط العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، وتحذير مغادرة المسار، ومصابيح أمامية أوتوماتيكية عالية الشعاع، كما يتوفر بشكل اختياري نظام التحكم في السرعة، وكاميرا الرؤية المحيطية، ونظام التعرف على إشارات المرور.

لا شك في أن تيتان 2020 حصلت على تحسينات كبيرة مقارنة بطرازها السابق بفضل تصميمها وتقنياتها ومحركها والتحسينات الخاصة بالسلامة، ولكن هل ستسطتيع التفوق على منافسيها الأشداء مثل شيفروليه سيلفرادو 1500، وفورد إف 150، ورام 1500؟ سنعلم إجابة هذا السؤال في الفترة القادمة.