اتفاق 30 دولة على استخدام الهيدروجين بديلاً عن الوقود بتشغيل السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – نظراً للتلوث البيئي الشديد في جميع مدن العالم، وارتفاع أسعار الوقود عالمياً، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كان لابد من إيجاد بدائل جديدة للطاقة النظيفة، ووجد العلماء أن أفضل بديل حالياً هو استخدام طاقة الهيدروجين.
ولقد عقد الاجتماع الوزاري الثاني للطاقة الهيدروجينية في العاصمة اليابانية طوكيو، حضره وزراء الطاقة ومسؤولون في القطاع من أكثر من 30 دولة، وذلك للاتفاق والتعاون فيما بينهم عن سبل لإدخال أنظمة نقل تعمل بالهيدروجين لعشرة ملايين من السيارات والطائرات والسفن حول العالم في العقد المقبل.
وصرح خلال الاجتماع إيشو سوغوارا وزير الصناعة الياباني قائلاً:”يجب أن نعمل من أجل استخدام الهيدروجين على مستوى العالم، لمنع تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري”.
وفي نهاية الاجتماع الوزاري صدر بيان حث فيه المجتمع الدولي إلى ضرورة تحقيق عدد من الأهداف المشتركة خلال 10 سنوات القادمة، وهي “10 ملايين أنظمة تعمل بالهيدروجين” في وسائط النقل المختلفة و”10 آلاف محطة لتزويد وقود الهيدروجين”، كما يجب تحفيز ومساعدة القطاع الخاص ومجتمع الاستثمار لتحقيق هذه الأهداف.
ويعتبر ارتفاع تكلفة إنتاج الهيدروجين من المعوقات الأساسية للاعتماد عليه كطاقة بديلة، لكن من المنتظر في الفترة القادمة أن تشجع الدول الاستثمار الخاص في تطوير التكنولوجيا وتخفيض التكاليف، لتعزيز النقل باستخدام الهيدروجين ومحطات الهيدروجين.
حيث أنه وفقاً لوزارة الصناعة اليابانية، فإن عدد السيارات التي تعمل بخلايا الوقود في العالم عشرات الآلاف، بينما عدد محطات التزود بالهيدروجين لا يزال بالمئات، في مقابل عشرات الملايين من وسائل النقل في العالم تعمل بالوقود.
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