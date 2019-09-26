هذا هو المكان الأكثر أمانا لطفلك داخل السيارة وفق الخبراء الألمان

الخليج ٣٦٥ نت – يتساءل كثير من الآباء عن المكان الأكثر أمانا للطفل في السيارة، هل في المقعد الأمامي أم في أحد المقاعد الخلفية، حيث أن اختيار المكان الصحيح للطفل في السيارة يعتبر أمر هام جدا للمحافظة على أمن وسلامة الطفل أثناء السير على الطرق.



ولقد كشفت المؤسسة الألمانية ديكرا للفحوصات الفنية عن أكثر الأماكن الآمنة للطفل داخل السيارة، وقالت أن هذا يتوقف على عدد من المعايير مثل عمر ووزن الطفل، لكنها أكدت أن المقعد الخلفي وراء الراكب الأمامي يعد المكان الأكثر أمانا على الإطلاق لجلوس الطفل.



وقالت ديكرا أن سبب اختيار المقعد الخلفي بالجانب الأيمن، يرجع إلى تميزه في عدة أشياء، وهي الابتعاد بالطفل عن جانب حركة المرور لخطورته، كما يأمن دخول وخروج الطفل بعيداً عن حركة سير السيارات، بالإضافة إلى أنه يعد أفضل مكان لتركيب مقعد الطفل عن طريق مواضع تثبيت نظام Isofix.



وأشار الخبراء الألمان إلى ضرورة مراعاة عمر وطول الطفل عند اختيار المكان المناسب له في المقاعد الخلفية، مع عدم التهاون في تطبيق هذه المعايير في أي رحلة للسيارة سواء كانت لمسافة طويلة أو قصيرة.



وحذر الألمان من عدم تأمين جلوس الطفل داخل السيارة بصورة صحيحة، حيث قد يؤدي أي تصادم للسيارة أو الضغط على المكابح بصورة مفاجئة إلى اندفاع الطفل بشكل عنيف داخل السيارة، وهو ما قد يتسبب في تعرضه لإصابات خطيرة في العمود الفقري أو الرأس.