هذه هي رام 1000 التي تصنعها فيات!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت رام عن بيك اب جديدة باسم 1000 لأسواق أمريكا اللاتينية بتصميم مشابه تماماً لفيات تورو المطروحة أيضاً في أمريكا اللاتينية، مع تشارك الاثنين في نفس محرك 1.8 لتر بأربعة سلندر بقوة 128 حصان وعزم دوران 170 نيوتن.متر، متصل بجير اوتوماتيكي 6 سرعات ونظام دفع أمامي.

رام 1000 الجديدة تعتمد على نفس منصة جيب رينيجد وكومباس، ما يعني أن إمكاناتها ليست هائلة ولكن تظل مقبولة بقدرة على حمل 650 كيلوجرام ومساحة تخزينية 820 لتر وسحب 400 كيلوجرام بحد أقصى وهو معدل محدود.

فيات كرايسلر تعلم أن البيك اب الجديدة لن تمثل منافسة جادة لفورد رينجر وشيفروليه كولورادو لذا قررت التركيز على أمريكا اللاتينية فقط، وتشمل مزايا السيارة القياسية مصابيح LED وجنوط 16 إنش ومصابيح ضباب وحساسات للمساعدة على الوقوف.

في الداخلية يوجد نظام تحكم مناخي بمنطقتين وشاشة لمسية 5 إنش لنظام المعلومات الترفيهية وبلوتوث ونوافذ كهربائية وكاميرا رؤية خلفية، مع عدد من أنظمة السلامة مثل التحكم في الثبات ونظام منع غلق المكابح والمزيد، ويبدأ سعر البيك اب الجديدة من 26,200 دولار (98,000 ريال).