فورد اكسبيديشن 2020 تحصل على إصدار “مزرعة الملك” الفاخر

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت فورد اكسبيديشن 2020 على إصدار “مزرعة الملك” الخاص، والذي يتمتع بتصميم خارجي فريد من نوعه يعكس إرث العمل الشاق والمثمر للمزارعين حول العالم.

في الخارج حصلت اكسبيديشن على لمسات رمادية على المصدات وأغطية المرايا مع جنوط ألمنيوم 22 إنش وشعارات “مزرعة الملك”، أو King Ranch، وإن كان أكبر التركيز على تصميم الداخلية والجلود المثقوبة المميزة وزخرفات خشبية مع نفس شعارات مزرعة الملك على مساند الظهر.

Advertisements

بجانب تقديم إصدار مزرعة الملك، أعلنت فورد عن عدة تحديثات لنسخة بلاتينوم الأكثر فخامة لاكسبيديشن مع جنوط 22 إنش بتصميم جديد والمزيد من الجلود في الداخلية لتغطي خشب لوحة العدادات وغيره.

وتعتمد كل نسخ اكسبيديشن 2020 على محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 375 حصان وعزم دوران 636 نيوتن.متر، متصل بجير اوتوماتيكي بعشر سرعات ونظام دفع رباعي اختياري.