حصري وصول اول نيسان باترول 2020 الى السعودية + الاسعار

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت اول نيسان باترول ٢٠٢٠ فيس ليفت الى السعودية وذلك بعد تدشينها العالمي في الامارات بيوم واحد فقط.
للوهلة الأولى لا تبدو السيارة مختلفة كثيراً عن الموديل الحالي، حيث حافظت على الشكل الصندوقي العام لباترول، ولكن توجد اختلافات مع ذلك.
من الاختلافات الملحوظة هي المقدمة الجديدة والتي تشمل شبك أمامي جديد أكبر حجماً، وهو الاتجاه المفضل لشركات السيارات حالياً كما نرى مع بي ام دبليو.. كما أن المصابيح الأمامية جديدة كذلك.
أهم الاختلافات تقع في الخلفية ذات التصميم العصري لتناسب توجه سيارات الـ SUV الحالية، مع مصابيح خلفية كبيرة وواسعة ومتصلة بشريط كرومي، مع رفارف أكثر بروزاً ودائرية وجناح خلفي جديد.
كما أن المقصورة باتت فاخرة جداً تماماً كما لو أنها انفينيتي QX80، حيث تتمتع بجلود وزخارف عالية الجودة، مع توفير تقنيات متطورة مساعدة للسائق.
فيما يتعلق بخيارات توليد الطاقة، فسوف تظل كما هي لتتضمن محركين هما 6 سلندر سعة 4 لتر بقوة 275 حصان و394 نيوتن.متر من عزم الدوران، أو 8 سلندر سعة 5.6 لتر بقوة 400 حصان مع ناقل أوتوماتيكي 7 سرعات.
الأسعار:
- 178,818 ريال: فئة XE (محرك 4 لتر 6 أسطوانات 275 حصان – عجلات ألومنيوم 18 بوصة – عجلة قيادة متعددة الوظائف: نظام الصوت، تقنية تثبيت السرعة، نظام الهاتف)
- 205,469 ريال: فئة SE T2 (محرك 4 لتر 6 أسطوانات 275 حصان – نظام تشغيل المحرك عن بعد – مرآة الرؤية الخلفية الذكية)
- 223,619 ريال: فئة SE تيتانيوم (نظام صوت Bose متميز بـ 13 مكبر صوت – شاشة عرض QHD خلفية لنظام الصوت مقاس 8 بوصات – مساعد لشعاع الإضاءة الأمامي العالي)
- 241,537 ريال: فئة SE بلاتينوم سيتي (صدّام أمامي كبير – عجلات ألومنيوم 20 بوصة – شاشة رؤية شاملة ذكية مع خاصية اكتشاف الأجسام المتحركة)
- 229,169 ريال: فئة LE T1 (محرك 5.6 لتر 8 أسطوانات 400 حصان – عجلات ألومنيوم 20 بوصة – مرآة الرؤية الخلفية الذكية)
- 248,953 ريال: فئة LE T2 (مرآة الرؤية الخلفية الذكية – نظام تشغيل المحرك عن بعد – شاشة عرض لنظام الصوت ونظام صوت IT-Compass شاشة LCD مقاس 7+8 بوصات)
- 274,053 ريال: فئة LE تيتانيوم (مقاعد جلد – صدّام أمامي كبير – نظام صوت Bose متميز بـ 13 مكبر صوت)
- 325,639 ريال: فئة بلاتينوم سيتي (عجلات ألومنيوم 20 بوصة – شاشة عرض الطرق الوعرة – شاشة الرؤية الشاملة الذكية مع خاصية اكتشاف الأجسام المتحركة)
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