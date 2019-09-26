موظفي تيسلا غير مسموح لهم بهذه الأشياء!

الخليج ٣٦٥ نت – هل سمعت قبل ذلك عن القوانين الغريبة التي تُفرض على موظفي صانعة السيارات الكهربائية “تيسلا”؟! بالتأكيد أن القواعد المفروضة عليها هي من أغرب القواعد على الإطلاق، وإليك البعض منها:
- غير مسموح بالاعتراض على ظروف العمل
حيث تضغط تيسلا موظفيها بالعمل طوال الوقت بغض النظر عن ما إذا كان مكان العمل خطير أم لا، حيث أنه في حالة عدم الالتزام بشروط الأمن والسلامة وكون الموظفين غير مدربين بشكل كافي، فهذا يؤدي إلى العمل في ظروف خطرة.
- غير مسموح بتكوين نقابات
أعلن عدد من موظفي تيسلا السابقين أنه قد تم طردهم بسبب رغبتهم في تكون نقابة أو اتحاد خاص بهم، على الرغم من أن “ايلون ماسك” مدير تيسلا التنفيذي قد أعلن بشكل رسمي أن موقفه تجاه نقابات العمال محايد.
- لا يوجد خصومات للموظفين
حيث تمنح أغلب شركات السيارات موظفيها خصومات مميزة، ولكن موظفي تيسلا لا يحصلون على مثل هذه المميزات.
- ممنوع استخدام المصطلحات الغير مفهومة
يُمنع استخدام أي مصطلحات أو كلمات غريبة خاصة بالعمل، حتى أن أي شخص يستخدم مثل هذه المصطلحات داخل الشركة مهدد بالرفد.
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