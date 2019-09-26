انبعاثات الديزل تكلف مرسيدس ملايين الدولارات

الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت الشائعات حول أن “دايملر” المالكة لعلامة السيارات “مرسيدس”، ستدفع غرامة مالية قدرها 870 مليون يورو أي ما يعادل 957مليون دولار، نتيجة انتهاك القواعد التنظيمية المتعلقة بانبعاثات الديزل.

وقامت “دايملر” بالرد على ذلك، بإنها لن تطعن على الغرامة التي تراها نهاية لبعض الشكوك القانونية المحيطة بالشركة، وأضافت أنها تُبقي على توقعاتها للأرباح بدون تغيير، بينما صرّح مكتب ممثلي الإدعاء في شتوتغارت إن الغرامة على دايملر لن تؤثر على الإجراءات الجارية بشأن مزاعم بتلاعب بعض الأشخاص في برمجيات المحركات المستخدمة في بعض سيارات الشركة التي تعمل بالديزل.

ومن ناحية أخرى، فقد اتهم ممثلو إدعاء ألمان مديرين كبار في فولكس واجن بالتأخر في إبلاغ المستثمرين بشأن الممارسات الخاطئة للشركة، حيث اعترفت فولكس واجن في 2015 بأنها تحايلت على اختبارات قياس انبعاثات الديزل في الولايات المتحدة، وأدى ذلك إلى الكشف عن انتهاكات لقواعد تنظيمية من جانب عدد من المُصنّعين.

وأخيراً، فيجري حالياً محققون ومنظمون حول العالم تحقيقات بشأن شركات صناعة السيارات المخالفة للقواعد التنظيمية المتعلقة بانبعاثات الديزل، وغيرها.