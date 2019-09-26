إيقاف إنتاج انفينيتي Q50 لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت إنفينيتي في 2014 عن Q50 كبديل لسيارات بي ام دبليو الفئة الثالثة واودي A4، لكن مبيعاتها كانت مخيبة للآمال، ولهذا تقوم انفينيتي بإجراء تغييرات جذرية على تشكيلة Q50 لعام 2020، حيث تم إيقاف استخدام محرك التوربو بأربع أسطوانات سعة 2.0 لتر في السيدان الفاخرة، مما يعني أن الخيار الوحيد المتاح الآن هو محرك V6 الأكثر تكلفة، ولملء هذا الفراغ، قدمت إنفينيتي إصدار أساسي يسمى 3.0t Pure، والذي يعمل بمحرك V6 سعة 3.0 لتر مزدوج التيربو، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات مع نظام دفع خلفي قياسي أو نظام دفع على جميع العجلات بشكل اختياري.

يبدأ السعر من 36,400 دولار (136,500 ريال)، وهو ما يمثل زيادة قدرها 750 دولار (2,800 ريال) عن الطراز الأساسي Q50 2019، ويأتي طراز Pure مزوداً بمصابيح أمامية LED ونظام عادم مزدوج وجنوط معدنية مقاس 17 بوصة، في حين يبدأ سعر طراز Luxe الأعلى من 38,850 دولار (145,600 ريال) ويحصل على جنوط 18 بوصة، بينما يبدأ سعر طراز Sport من 48,500 دولار (181,800 ريال)، ويشتمل على جنوط 19 بوصة ومصد أمامي محدث ومآخذ هواء أقل، مما يضفي مظهراً رياضياً، والطراز الأقوى 3.0t Sport يحصل على قوة قدرها 400 حصان بفضل محرك V6 سعة 3.0 لتر مزدوج التيربو، بالإضافة إلى لمسات داخلية من الكروم الداكن ومزايا أخرى.

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في الداخل، تتميز كل الطرازات بنظام انفينيتي InTouch الترفيهي والذي يتضمن شاشة مقاس 8 بوصة وشاشة مقاس 7 بوصة أسفلها، ويدعم كل من أندرويد أوتو وآبل كاربلاي وسيري وجوجل فويس، كما تمت إضافة منفذي USB (واحد من النوع A وواحد من النوع C) إلى جميع الطرازات.

في حين تشتمل أنظمة مساعدة السائق على التوجيه التكيفي المباشر، ومساعد الحفاظ على المسار النشط، والتحكم الذكي في السرعة، ومساعد التحكم عن بعد، والتحذير من التصادم في النقاط العمياء، ومراقب النقاط العمياء، والتحذير من مغادرة المسار.