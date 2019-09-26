هيونداي بيك أب تريد منافسة تويوتا هايلكس

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت هيونداي في تصريحات أخيرة ان البيك اب الجديد ستستخدم شاسيه من طراز الإطار السلّمي Ladder-Frame، وأن الشركة لن تستخدم إطار الجسد الموحد الأصلي لسانتاكروز بيك اب الاختبارية في الموديل الإنتاجي.
هيونداي تؤمن أن هذا الشاسيه سيلعب دوراً هاماً في جعل البيك اب الجديدة منافسة قوية لفورد رينجر وتويوتا هايلوكس، وتنوي هيونداي طرح عدة فئات مختلفة للموديل لتناسب مختلف الأذواق، مثل مقصورات مزدوجة أو مقصورة قصيرة بصف واحد من المقاعد وغير ذلك.
البيك اب الجديدة مركزة بشكل خاص على السوق الأسترالي ولكن نائب رئيس الذراع الأمريكية لهيونداي لمح إلى أن البيك اب سيتم تصنيعها في أمريكا وسنراها في أسواق أخرى خارج أستراليا.
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