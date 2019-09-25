الخليج ٣٦٥ نت – بنتلي هي علامة مشهورة برشاقة وسرعة وفخامة موديلاتها وهي كلها صفات مناقضة تماماً للدبابات التي تستخدمها الجيوش حول العالم، ولكن هذه الاختلافات لم تمنع مجموعة من الروسيين من دمج بنتلي كونتيننتال GT مع دبابة في أغرب تركيبة ممكنة.
دبابة بنتلي الغريبة تم تجربتها بسرعة تصل إلى 130 كم\س، وهو رقم غير مبهر لكونتيننتال GT ولكن بالنسبة لدبابة معدلة فهو أفضل من السرعة القصوى المعلن عنها سابقاً للمشروع عند 100 كم\س.
وقد عانت المجموعة الروسية خاصة في وضع الأبواب ومسارات الدبابة، والتي تنزلق كلما أخذت الدبابة منعطفاً حاداً.. وكما هو متوقع، هذه المركبة قادرة على التعامل مع أي تضاريس وعرة بسهولة بفضل ارتفاعها والمسارات التي تسير عليها.
في الفيديو المرفق يمكنكم القفز للدقيقة 23 لمشاهدة تجربة الوصول للسرعة القصوى الجديدة عند 130 كم\س لما يمكن اعتباره أفخم دبابة في التاريخ.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” بنتلي كونتيننتال GT نسخة الدبابة تستعرض سرعتها القصوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.