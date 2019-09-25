تويوتا سوبرا 2020 الجديدة تصل إلى السعودية+الأسعار

الخليج ٣٦٥ نت – بعد انتظار دام لأكثر من سبعة عشر عاماً، طرحت عبداللطيف جميل سيارة تويوتا GR سوبرا 2020 الجديدة في المملكة العربية السعودية وهو الأمر الذي أسعد هواة ومحبي السيارات الرياضية في جميع أنحاء الدولة.

حافظت تويوتا سوبرا الجديدة على تصميمها ذي المحرك الأمامي ونظام الدفع الخلفي ما يجعلها متميزة عن غيرها من السيارات الرياضية المنافسة، حيث تستمد قوتها من محرك بست أسطوانات مستقيمة مزود بشاحن تيربو، وبسعة 3.0 لتر يولد قوة 335 حصان وعزم دوران قدره 500 حصان، وتسير على جنوط ألمنيوم خفيفة الوزن قياس 19 بوصة.

بالنسبة لمواصفات GR سوبرا، فهي تستفيد من تجربة القسم المتخصص برياضة سباقات السيارات “جازو للسباقات” Gazoo Racing في الشركة اليابانية، والذي شارك في سباقات نوربورغرينغ منذ عام 2007، ومنذ ذلك الحين، تم توجيه كافة الخبرات والمعرفة التي تم اكتسابها على مدار الأعوام وتسخيرها لإنتاج سيارة GR سوبرا 2020 الجديدة.

توفر السيارة الرياضية تجربة قيادة فريدة مع التركيز بشكل كبير على مزايا السلامة وسهولة الاستخدام بهدف استقطاب مجموعة واسعة من السائقين المتحمسين لهذه الفئة من السيارات، ونظراً لكونها أول طراز عالمي يأتي من قسم “جازو للسباقات” في تويوتا، فإن سيارة GR سوبرا 2020 الجديدة تجمع مزايا القوة ومتعة القيادة والإطلالة الأنيقة في سيارة مميزة وجذابة.

تتسارع GR سوبرا الجديدة من 0 إلى 100 كم/س في غضون 4.3 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 250 كم/س، ومع ناقل الحركة الذي يتألف من ثماني سرعات والنقلات الفورية من معايرة رياضية، يمكن للسائق تبديل السرعة مع ناقل الحركة المثبت على المقود أثناء القيادة المفعمة بالحماس والإثارة، أو ترك المهمة للسيارة للقيام بنقل الحركة تلقائياً عند القيادة العادية.

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بفضل تصميمها العريض، حصلت المقصورة على مساحة كافية للركاب، مع مقعدين وتصميم مريح يمنح السائق متعة قصوى أثناء القيادة. وتعمل المقاعد المكسوة بالجلد الحاضنة للجسم على تثبيت السائق والراكب الأمامي كل في مكانه المخصص من خلال الزوايا المصممة لهذا الغرض، كما يمكن الوصول بسهولة إلى شاشة ملونة بالكامل الألوان قياس 8.8 بوصة، إلى جانب المقود الرياضي متعدد الوظائف المكون من ثلاثة أضلاع، وتتميز كذلك بنظام تكييف هوائي لمنطقتين، ونظام صوت JBL من 12 مكبر للصوت، وزر للتشغيل، ووضعيات قيادة عادية ورياضية، ودواسات رياضية إضافة إلى شاشة على مستوى نظر السائق تعرض البيانات الهامة مباشرة أمام السائق.

في حين أن المزايا الأخرى القياسية في التصميم الخارجي فتشمل عادم رياضي مزدوج، مصابيح LED متكيفة، دخول ذكي بدون مفتاح إضافة إلى تفاصيل متميزة بلون الهيكل، علاوة على ذلك، تأتي سيارة سوبرا مجهزة بوسائد أمامية، جانبية، ستائرية وعلى مستوى ركبة السائق، بالإضافة إلى تقنيات مساعدة مثل نظام مثبت السرعة المتكيف، ومراقبة ضغط الهواء في الإطارات، والتحذير من النقطة العمياء، ومساعد تغيير المسار، والتعرف على إشارة المرور، وكاميرا للرؤية الخلفية، وغير ذلك من الأنظمة التقنية المساعدة.

اسعار صالات عبداللطيف جميل التقريبية بدون ضريبة: