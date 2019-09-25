بروميتيون للإطارات تحتفل بالعيد الخامس والعشرين لأول إنتاجها

احتفلت بروميتيون للإطارات إيجيبت، مساء اليوم، بالعيد الخامس والعشرين لبداية إنتاج مصنع الإسكندرية.



وتعد بروميتيون للإطارات إيجيبت، الفرع المصري لمجموعة بروميتيون للإطارات العالمية، وهي الشركة الصناعية الوحيدة حول العالم التي لديها محفظة منتجات متعددة العلامات التجارية ومتعددة المستويات.



وأكدت الشركة خلال الاحتفال على التزامها المستمر تجاه السوق المصري عبر التوسع فى قدرتها الإنتاجية، وذلك بفضل استثمار الشركة المستمر. كما أعلنت الشركة عن إطلاق فئة إطارات 01 Series والتي تقدم لأساطيل السيارات أقصى درجات الأداء على الطرق المصرية بحالتها الحالية، إلى جانب توفير مستويات أفضل من السلامة وتكلفة لكل كيلومتر، لتدعم بذلك الأساطيل التجارية المصرية عبر تحسين أدائهم التنافسي وقدراتهم.



وعلى مدار الـ٢٥ سنة الماضية، واصل المصنع الاستفادة من التعزيزات التكنولوجية والهيكلية باستثمارات تزيد على 200 مليون دولار أمريكي، واليوم تواصل بروميتيون للإطارات إيجيبت الاستثمار وإثراء محفظة منتجاتها في السوق المحلي المصري بمنتجات عالية الجودة، مستخدمةً فى ذلك أحدث ما

توصلت إليه التكنولوجيا، تتوافق مع معايير السوق العالمي.



وباعتبار بروميتيون للإطارات إيجيبت مصنع الإطارات الوحيد، فهو يقوم بالتصدير لأهم الأسواق بنسبة ٦٠٪ لأوروبا و٤٠٪ لأسواق مثل تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا، لتصبح مرجعاً لجودة المنتجات المصرية حول العالم.

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قال أنطونيو دولجيتا، العضو المنتدب لبروميتيون للإطارات إيجيبت: ”لقد كانت رحلة مثمرة وأنا فخور بكوني جزء من نمو بروميتيون للإطارات إيجيبت في السوق المصري بكل ما يحمله من قدرات، سنواصل الاستثمار فى مصر لأنها سوق واعد للغاية، حيث نقدم أكثر من ٢٠٠٠ فرصة عمل، ولذلك نعمل بأقصى طاقتنا لتحسين فعالية الأداء فى مصنع الإسكندرية كي نزيد من صادراتنا ومنح المزيد من الأطراف المعنية الفرصة للوصول لأفضل جودة من المنتجات مع ضمان السلامة وأفضل أداء.“

وأضاف:“ ”نواصل التوسع فى منتجاتنا لإضافة

المزيد من القيمة لشركائنا وشركتنا، مع إطلاق فئة إطارات :01 Series، تقدم بروميتيون للإطارات إيجيبت نظم متقدمة وحلول تكنولوجية لأداء أفضل، توفير أكثر، والمزيد من السلامة“.



وقال أحمد زواوي، مدير عام الشئون الفنية لبروميتيون للإطارات إيجيبت: ”أنا فخور للغاية بكوني جزءًا من السنة الخامسة والعشرين لنجاح إنتاج الإطارات في مصر، وبتواجدي في المصنع منذ البداية. تذهب ٦٠٪ من صادراتنا إلى أوروبا، لملاحقة الطلب المتزايد على المنتج المصري“.

و بالتزامن مع احتفالية المصنع بعيده الخامس والعشرين، تفخر بروميتيون للإطارات إيجيبت بإطلاق 01 Series فى مصر للشاحنات التي تعمل على الطرقات بشكل دائم أو متقطع، مواقع البناء، المناطق البعيدة، والنقل طويل المدى.

ويتم إنتاج فئة إطارات 01 Series بتركيز خاص على المتطلبات المتزايدة للعملاء لأداء أفضل وأقصى درجات الإفادة لأعمالهم، مع مقاومة إجهاد أقل لضمان أعلى درجات الأداء، إلى جانب تحسين التعامل على الطريق بمختلف الظروف.



تتضمن هذه الفئة مزايا تكنولوجية متقدمة ، قدرة أكبر على التحمل، تكنولوجيا مركبة حاصلة على براءة الاختراع، مسافة كبح أقصر، مقاومة دوران أقل، وشفافية هيكلية.

تم تعديل المنتج ليناسب متطلبات سوق الشرق الأوسط، وتقدم 01 Series زيادة ٢٠٪ فى القدرات العملية وتجديد الإطارات.

