هكذا اكتسب الصينيون خبرة بتحديد أفضل سيارة للشراء

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الدراسة السنوية التي يجريها المؤشر الصيني لرضاء العملاء والمبيعات (China Sales Satisfaction Index)، عن ارتفاع نسبة ذكاء الصينيين وقدرتهم على تمييز واختيار السيارات التي تصلح لهم.



ووفقا لموقع “تشاينا ديلي” المختص بالشأن الصيني، فإنه ظهر من نتائج الدراسة أن ربع عدد الصينيين الذين خضعوا للدراسة قادرين على اختيار السيارات المناسبة لهم، واستبعاد الطرازات التي لا تناسبهم دون الحاجة لاختبار هذه السيارات ومطالعتها عن قرب بالوكالات التي تباع بها.



وكشف “تشاينا ديلي” أن الخبرة والقدرة على تمييز السيارات لدى الصينيين اكتسبوها عبر سنوات من التجربة، حيث كانت نسبة الصينيين القادرين على تمييز كفاءة السيارات في عام 2017 تقف عند حد 10%، أما حالياً ووفقاً للدراسة الحديثة فقد بلغت هذه النسبة 26%.

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وذكر الموقع أن هذه الدراسة تقام سنوياً على مدار العشرين عاما الماضية، وقد سجلت دائما ارتفاعا إيجابيا في خبرات شراء السيارات لدى الصينيين، وأن الدراسة الحديثة اعتمدت على متابعة وتقييم عمليات شراء السيارات التي قام بها 23,197 مواطنا صينيا في الفترة بين يوليو 2018 وحتى مايو 2019، وعلى نطاق 75 مدينة صينية.

وظهر من خلال الدراسة ارتفاع نسبة رضاء العملاء عن خدمات الشراء التي توفرها شركات السيارات، في حال إتاحة المعلومات الكاملة عن قدرات ومزايا كل سيارة، وتسهيل الوصول إلى تلك المعلومات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بكل طراز سيارة أو عبر التوكيلات الرسمية.