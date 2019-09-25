4 تقنيات اندثرت في سيارات التسعينيات نتمنى لو تعود

الخليج ٣٦٥ نت – مع التقدم التقني الهائل في صناعة السيارات تعمل شركات السيارات على تطوير الأنظمة والتقنيات التقليدية في السيارات، وإلغاء بعض المزايا والتقنيات المستخدمة سابقاً خاصة في فترة التسعينات على الرغم من روعتها وأهميتها العالية، فدعونا نقدم لكم عدد منها.

1- مساحات المصابيح الأمامية



تعتبر مساحات المصابيح من أبرز المزايا التي اندثرت في التسعينات على الرغم من أهميتها الشديدة خاصة في فصل الشتاء، حيث كانت تنظف المصابيح أثناء سقوط الأمطار وتوضح الرؤية أفضل.

2- المصابيح الأمامية المنبثقة



كانت المصابيح المنبثقة تمثل تصميماً مبتكراً جذاباً في التسعينات في طرازات مختلفة من سيارات نيسان و مازدا وفيراري، بالإضافة إلى أن هذه التقنية تمثل حماية فائقة للمصابيح من الكسر والاتساخ.

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3- خزانات وقود مزدوجة



ميزة خزان الوقود المزدوج كانت من المزايا الرائعة في الماضي خاصة للسائقين الذين يقودون لمسافات طويلة، حيث كانت توفر للمحرك سحب الوقود من خزانين مختلفين، مما يساعد على القيادة لمسافات شاسعة بدون التزود بالوقود، مع خفض عدد مرات التوقف للتزود بالوقود.

4- أحزمة أمان أوتوماتيكية



تعد أحزمة الأمان أحد أهم أنظمة السلامة والأمان للركاب والسائقين، ولقد ظهر أول حزام أمان أوتوماتيكي التشغيل على تويوتا كريسيدا عام 1981، وفيه يجرى الجزء العلوي من الحزام على مجري على السقف، وبمجرد أن يُغلَق الباب يقوم بالرجوع للخلف كي تثبت السائق بمقعده، وهو ما يساعد على إجبار السائق على ارتدائه.