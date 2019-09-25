10 قوانين مرور في الولايات الأمريكية غرابتها لا تصدق

الخليج ٣٦٥ نت – تختلف قوانين المرور من دولة إلى أخرى، وعلى الرغم من هذا الاختلاف فهي تهدف جميعاً إلى القضاء على مشكلات المرور والحد من الازدحام وحوادث الطرق.

لكن بعض قوانين المرور قد تكون غريبة إلى درجة لا تصدق، ووصلت الغرابة في القوانين حتى داخل البلد الواحد مثل أمريكا، إذ تختلف القوانين بين ولاياتها تبعاً لكل واحدة منهم، وخلال السطور التالية سوف نعرض لكم أغرب قوانين المرور في ولايات أمريكا المختلفة.

1- ولاية ألاباما



يُسمح بالسير عكس الاتجاه في طريق أحادي شرط وضع إضاءة واضحة في مقدمة السيارة.

2- دنفر كولورادو

لا يمكنك قيادة سيارة سوداء يوم الأحد

3- ولاية نيفادا



ممنوع ركوب الجمال على الطرق السريعة

4- ولاية أوهايو



فراغ خزان الوقود أثناء القيادة على الطرق يعتبر مخالفة مرورية

5- ولاية نيوجيرسي

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يجب تثبيت الحيوانات الأليفة في المقاعد أو وضع حزام أمان لها

6- ولاية داكوتا



إمكانية منح رخصة قيادة السيارات للأطفال من بداية عمر 14 سنة

7- ولاية نيوجيرسي



ممنوع على السائق تعبئة وقود سيارته بنفسه

8- ولاية أركنساس



منع استخدام بوري السيارات عند المطاعم

9- ولاية كاليفورنيا



عند تشغيل ماسحات الزجاج يجب إضاءة المصابيح الأمامية

10- ولاية مينيسوتا



غسل وتنظيف إطارات السيارة إجباري